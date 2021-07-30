Брестчанина Андрея Казимирова экстрадировали из России в Беларусь, ему грозит до восьми лет колонии

Апелляционный суд в Москве подтвердил решение о высылке 22-летнего анархиста из Бреста Андрея Казимирова в Беларусь, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на Московскую Хельсинкскую группу.



Андрей Казимиров. Фото из соцсетей

Казимирова задержали в Москве 14 января и поместили в СИЗО. В апреле Генпрокуратура России удовлетворила запрос Беларуси на экстрадицию анархиста, обвиняемого по ч. 2 ст. 293 УК РБ в участии в «массовых беспорядках» в стране в августе 2020 года во время протестов против фальсификаций на президентских выборах. По этой статье Казимирову грозит до восьми лет колонии.

В мае Мосгорсуд постановил выслать Казимирова, однако позже ЕСПЧ запретил экстрадировать анархиста.

В конце августа к Казимирову пришли силовики из брестского отделения Следственного комитета, пригласили его на допрос, но после отпустили под подписку о невыезде. Анархист бежал в Россию. Правозащитники отмечают, что в ходе протестов силовики ранили Казимирова резиновой пулей.

Также издание сообщает, что белорусский кикбоксер Евгений Шабалюк, который вышел из московского СИЗО-4, где находился с февраля 2021 года после ареста по запросу Минска, сразу же вновь задержан полицией. Правозащитники опасаются, что его также могут экстрадировать в Беларусь.

22 июля Россия тайно выдала Беларуси бойца ММА Алексея Кудина, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека. Сейчас Кудин находится в минском СИЗО №1. Ему также грозит до пяти лет лишения свободы по делу о сопротивлении силовикам во время протестов. Суд по его делу начнется 4 августа.