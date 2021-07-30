Суд над Степаном Латыповым сегодня не возобновился

Суд над политзаключенным Степаном Латыповым, которого накануне направили на дополнительное обследование, сегодня не возобновился, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».





29 июля в суд Советского района, где проходил процесс по делу Латыпова, приезжала скорая помощь, поскольку обвиняемый заявил, что «длительно чувствует себя плохо». Перед судом он говорил, что утром у него было давление 160 на 90. Также Степан сообщил, что у него головокружение и он с трудом следит за процессом, передает БелаПАН .

По словам Латыпова, в камере в СИЗО жарко и курят. «С утра было высокое давление. Начмед сделал укол и отправил сюда [на суд]. Легче не стало», — сказал он.

Врачи осмотрели Латыпова и направили его на дополнительное обследование. Очевидцы видели, как скорая уезжала от здания суда без Латыпова.

После перерыва судья Александр Волк заявил, что «в связи с невозможностью продолжения заседания без присутствия обвиняемого» суд возобновится 30 июля в 10:00.

«Конкретной причины, по которой Степан Латыпов отсутствовал на процессе, судья не озвучил, — сообщали правозащитники. — Как стало известно, в связи с плохим самочувствием врачи направили Степана Латыпова на дополнительное обследование. Сам политзаключенный сейчас в СИЗО-1 на Володарского».