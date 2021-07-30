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Лукашенко: Завершается зачистка информационного поля

30.07.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что завершается «системная работа» по наведению порядка в информационном поле, на котором свобода слова превратилась в экстремистскую деятельность.

"Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения - пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность», - заявил Лукашенко, собрав актив местной вертикали.

«Одна история - критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая - призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным», - добавил пенсионер.

 
 
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Лукашенко заявил, что завершается «системная работа» по наведению порядка в информационном поле, на котором свобода слова превратилась в экстремистскую...
 
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