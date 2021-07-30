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Гете-Институт сообщил о приостановке деятельности в Беларуси

30.07.2021 12:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гете-Институт сообщил о приостановке деятельности в Беларуси
Гете-Институт в Минске / goethe.de​
Гёте-Институт сообщил о приостановке деятельности в Беларуси с 30 июля. Соответствующее требование посольство Германии в Минске получило от Министерства иностранных дел нашей страны.

"Гете-Институт сожалеет о таком требовании белорусского руководства, — говорится в заявлении. — Гете-Институт работает в Минске 27 лет, расширяя культурные и общественные связи между двумя странами".


Гете-Институт организовывал курсы немецкого языка, устраивал выставки, сотрудничал с ведущими белорусскими вузами, с независимыми сценаристами, режиссерами, писателями, организовывал мастер-классы, учебные туры в Германию. Генеральный секретарь Гете-Института Йоханнес Эберт надеется, что ведомство скоро сможет продолжить свою работу в Беларуси.

Была прекращена деятельность в Беларуси и Германской службы академических обменов.
 
Теги: Минск
 
 
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Прекращена деятельность в Беларуси и Германской службы академических обменов.
 
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