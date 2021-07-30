Источник материала: UDF

"Гете-Институт сожалеет о таком требовании белорусского руководства, — говорится в заявлении. — Гете-Институт работает в Минске 27 лет, расширяя культурные и общественные связи между двумя странами".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гете-Институт сообщил о приостановке деятельности в Беларуси Прекращена деятельность в Беларуси и Германской службы академических обменов.

Гете-Институт организовывал курсы немецкого языка, устраивал выставки, сотрудничал с ведущими белорусскими вузами, с независимыми сценаристами, режиссерами, писателями, организовывал мастер-классы, учебные туры в Германию. Генеральный секретарь Гете-Институтанадеется, что ведомство скоро сможет продолжить свою работу в Беларуси.Была прекращена деятельность в Беларуси и Германской службы академических обменов.