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Алегна Осорио Маяри

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 19-летняя спортсменка из Кубы Алегна Осорио Маяри умерла после попадания молота в голову В апреле на тренировке в голову кубинской спортсменки попал легкоатлетический молот.

В апреле на тренировке в голову кубинской спортсменки попал легкоатлетический молот. В результате полученных травм легкоатлетка впала в кому, а 27 июля стало известно, что она скончалась, сообщает The Sun.заявила о себе, став бронзовым призером летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота. Затем она завоевала бронзовую медаль на Панамериканском молодежном чемпионате U20 и считалась одной из олимпийских надежд Кубы.Спортивный директор кубинской командывыразил соболезнования семье скончавшейся легкоатлетки, добавив, что все спортсмены страны в трауре,pressball.by