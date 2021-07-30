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Табу в одежде и пятничный дресс-код. Как выглядеть стильно на работе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ольга Новик, стилист:
Если мы касаемся верхней части, это очень глубокое декольте, нельзя открывать подмышечные впадины, тонкие бретели либо открытый живот. Если, например, вы надеваете топ на тонких бретелях, то тогда вы надеваете второй слой, который прикрывает плечи. Также всякие блестящие, яркие ткани, принты какие-то мультяшные, пайетки либо стразы – такого рода лучше не стоит.
Если переходить к нижней части, то это мини, я бы сюда еще отнесла и макси длину, то есть какие-то очень длинные платья, короткие шорты, лосины и, конечно же, джинсы с низкой талией, чтобы не открывались зоны живота и бедер, какие-то нашивки.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Ольга Новик:
Что касается обуви, то это сланцы, спортивная обувь – кроссовки, ну и какая-то обувь со стразами, блестками или очень-очень яркая. Все, что касается ярких цветов, оттенков, блеска, этого желательно не носить.
Екатерина Забенько:
Ольга Новик:
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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