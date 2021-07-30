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Видеофакт. Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в Турции

30.07.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экипаж Ми-8 выполнил три полета в районе Мармариса, налет составил 5 часов 50 минут. За это время выполнен 51 слив воды.

Видеофакт. Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в Турции
Фото: МЧС

Белорусский борт работает в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту города от сильнейшего лесного пожара. После небольшого ночного перерыва, во время которого наземные специалисты авиации МЧС Беларуси проводят техническое обслуживание вертолета, сегодня Ми-8 вновь приступает к тушению, сообщает пресс-служба ведомства.

Второй белорусский Ми-8 находится в другой части Турции, экипаж которого также готов к выполнению задач и в случае поступления соответствующего запроса от местных властей выполнит перелет к этому или другому очагу.

 
 
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Экипаж Ми-8 выполнил три полета в районе Мармариса, налет составил 5 часов 50 минут. За это время выполнен 51 слив воды.
 
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