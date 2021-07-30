|
Навоша: «В спорте, как в капле воды, отражается все происходящее в стране»
30.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Медиаменеджер – о том, почему деградирует белорусский спорт.
Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша считает, что провалы в белорусском спорте происходят закономерно и что нынешняя Олимпиада станет худшей в истории независимой Беларуси.
Фото Getty Images
— Вопиющие провалы в спорте начались, в том числе на Олимпиаде до сих пор нет никаких медалей. Возможно, они еще будут, но уже видно, что это будет худшее выступление Беларуси на Олимпиадах, — отметил медиа-менеджер в эфире канала
Согласно
Медиаменеджер назвал основную причину, по которой, по его мнению, белорусский спорт начал деградировать.
Фото: sports.ru
— На самом деле спорт, к сожалению, деградирует на глазах. И причины те же, что и во всей стране. В спорте оставляют лояльных, а не профессиональных. А лояльные — это далеко не всегда самые талантливые. Это приводит к бесконечным провалам, — считает Навоша.
В подтверждение своих слов он привел несколько примеров.
— Более двух тысяч спортсменов высказались против Лукашенко и за честные выборы. К этому движению примкнули и многие тренеры. Один из них Николай Козеко (тренер по фристайлу — С.). Его воспитанники завоевали половину всех золотых медалей, завоеванных Беларусью на зимних Олимпиадах. Но его лишили должности, у него отобрали работу, его воспитанники получили другого тренера.
Еще один пример. Федерацию легкой атлетики возглавлял известный провластный человек, достаточно яркий в прошлом
Его, разумеется, выкинули, поставили лояльного Лукашенко человека, и что мы видим сейчас? Нет не только наград, доходит до смешных провалов, таких, как ситуация с белорусской бегуньей Марией Жодик. Она приехала в Токио, но не может выступить, как выяснилось, было проведено не достаточное количество допинг-тестов. За этим должна следить федерация, должны следить менеджеры, но им было не до этого. Они занимались участием в каких-то провластных мероприятиях, — рассказал Навоша.
Он уверен, что
— Денег в стране становится меньше, и все меньше и меньше их будет попадать в спорт. Воодушевит ли это спортсменов? Лукашенко приводит в пример Африку, имея ввиду, мол, давайте их меньше кормить и больше требовать. Но, я думаю, в результате все будет ровно наоборот.
Лично я горжусь каждым из белорусских спортсменов, которые присоединились к огромному гражданскому движению (против насилия),
На Олимпиаде выступают семеро таких спортсменов, на недавнем чемпионате по баскетболу также выступала команда, большая часть которой подписала письмо против Лукашенко. Нельзя зачистить всех!
И эти люди войдут в историю, даже не своими медалями, а тем, что в переломный, сложный для страны момент они оказались по правильную сторону, — отметил медиаменеджер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медиаменеджер – о том, почему деградирует белорусский спорт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)