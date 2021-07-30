Навоша: «В спорте, как в капле воды, отражается все происходящее в стране»

Источник материала: Салiдарнасць

Медиаменеджер – о том, почему деградирует белорусский спорт.

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша считает, что провалы в белорусском спорте происходят закономерно и что нынешняя Олимпиада станет худшей в истории независимой Беларуси.





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— Вопиющие провалы в спорте начались, в том числе на Олимпиаде до сих пор нет никаких медалей. Возможно, они еще будут, но уже видно, что это будет худшее выступление Беларуси на Олимпиадах, — отметил медиа-менеджер в эфире канала Дождь. — В спорте, как в капле воды, отражается все происходящее в стране. Спорт в этом смысле достаточно красноречив, не только с точки зрения результатов, но и с точки зрения того, как это происходит.

Согласно картине мира Лукашенко , никто не должен ни о чем думать, ни о каких гражданских правах, быть голодными и за «пайку хлеба» выполнять все, что прикажет родина. А родина приказывает побеждать, а наши почему-то не побеждают.

Медиаменеджер назвал основную причину, по которой, по его мнению, белорусский спорт начал деградировать.





Фото: sports.ru

— На самом деле спорт, к сожалению, деградирует на глазах. И причины те же, что и во всей стране. В спорте оставляют лояльных, а не профессиональных. А лояльные — это далеко не всегда самые талантливые. Это приводит к бесконечным провалам, — считает Навоша.

В подтверждение своих слов он привел несколько примеров.

— Более двух тысяч спортсменов высказались против Лукашенко и за честные выборы. К этому движению примкнули и многие тренеры. Один из них Николай Козеко (тренер по фристайлу — С.). Его воспитанники завоевали половину всех золотых медалей, завоеванных Беларусью на зимних Олимпиадах. Но его лишили должности, у него отобрали работу, его воспитанники получили другого тренера. Его просто вышвырнули . И в летних играх спорта происходит то же самое.

Еще один пример. Федерацию легкой атлетики возглавлял известный провластный человек, достаточно яркий в прошлом белорусский легкоатлет Вадим Девятовский . Но 9 августа прошлого года он вместе с братом попал на Окрестина, они просто шли по улице, их забрали, очень жестоко избили. И, выйдя из Окрестина, Девятовский сделал антилукашенковское заявление. А, надо сказать, что при нем Федерация легкой атлетики была в общем-то успешной и приносила немалое количество медалей и на Олимпиадах, и на других соревнованиях.

Его, разумеется, выкинули, поставили лояльного Лукашенко человека, и что мы видим сейчас? Нет не только наград, доходит до смешных провалов, таких, как ситуация с белорусской бегуньей Марией Жодик. Она приехала в Токио, но не может выступить, как выяснилось, было проведено не достаточное количество допинг-тестов. За этим должна следить федерация, должны следить менеджеры, но им было не до этого. Они занимались участием в каких-то провластных мероприятиях, — рассказал Навоша.

Он уверен, что насильно добиться результатов в спорте не получится и считает, что спортсмены, которые выступили против насилия, получат больше, чем награды, — войдут в историю.

— Денег в стране становится меньше, и все меньше и меньше их будет попадать в спорт. Воодушевит ли это спортсменов? Лукашенко приводит в пример Африку, имея ввиду, мол, давайте их меньше кормить и больше требовать. Но, я думаю, в результате все будет ровно наоборот.

Лично я горжусь каждым из белорусских спортсменов, которые присоединились к огромному гражданскому движению (против насилия), несмотря на репрессии , которым они были подвергнуты, а их увольняли, сокращали, некоторые прошли через Окрестина.

На Олимпиаде выступают семеро таких спортсменов, на недавнем чемпионате по баскетболу также выступала команда, большая часть которой подписала письмо против Лукашенко. Нельзя зачистить всех!

И эти люди войдут в историю, даже не своими медалями, а тем, что в переломный, сложный для страны момент они оказались по правильную сторону, — отметил медиаменеджер.

Навоша: «Люди, которых сломали, заставили сделать то, за что им стыдно, не будут выигрывать медали»