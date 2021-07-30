На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Есть ли табу на какие-то предметы гардероба?





Надежда Губанова, директор кадрового агентства:

Естественно, нельзя приходить в мини-юбках, с глубоким декольте.

Екатерина Забенько:

Не надевать леопардовый костюм в обтяжку.

Надежда Губанова:

Слава богу, ко мне на собеседование ни разу никто не приходил в леопардовом костюме.

Екатерина Забенько:

А самый нелепый образ?

Надежда Губанова:

Ко мне пришла на собеседование (к нам в компанию) девушка с шариками и шампанским, в коротких шортах и в открытой майке.





Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

На какую должность она пришла?

Надежда Губанова:

На должность рекрутера.





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