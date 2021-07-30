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На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Екатерина Забенько:
Надежда Губанова:
Екатерина Забенько:
Надежда Губанова:
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Надежда Губанова:
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На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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