ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смотрим соцсети и задаём провокационные вопросы. О чём нужно помнить, устраиваясь на работу?

30.07.2021 13:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Бывает, что в некоторых компаниях задают провокационные вопросы и смотрят, как люди реагируют. Если тот начинает возмущаться, то значит, есть проблемы с самовыражением и однозначно будут какие-то неприятности в коллективе.

Смотрим соцсети и задаём провокационные вопросы. О чём нужно помнить, устраиваясь на работу?

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Да, есть такое. Всегда задают, и HR, и мы задаем провокационные вопросы по поводу того, как человек будет вести себя в той либо иной ситуации. Это важно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Достаточно заглянуть еще в социальные сети – посмотреть, какой образ жизни человек ведет.

Надежда Губанова:
Это, конечно, не в IT, но в сфере реального сектора бизнеса часто смотрим соцсети – чем человек занимается, чем интересуется, какого дресс-кода придерживается в обычной жизни. Но мы должны понимать, что человек на работе и человек вне работы – это могут быть два разных человека.

Смотрим соцсети и задаём провокационные вопросы. О чём нужно помнить, устраиваясь на работу?

Читайте также:

«Если это топ-менеджер, то это синий костюм». Директор кадрового агентства о правилах дресс-кода

На собеседование пришла девушка с шариками и шампанским. Директор кадрового агентства рассказала забавный случай

Табу в одежде и пятничный дресс-код. Как выглядеть стильно на работе?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ночь на субботу возможны проблемы с обслуживанием банковских карт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by