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Очередной привет из СССР: власти вводят регулирование цен на технику
Источник материала: Партизан
Совет министров ввел государственное регулирование на технику, которая поставляется в рамках реализации государственных программ.
Постановление №434 от 28 июля сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.
Документом ограничен предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли и включается в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15%.
Под регулирование попали следующие товары:
погрузчики,
тракторы,
плуги,
сеялки и сажалки,
машины для внесения удобрений,
косилки,
грабли и ворошилки,
пресс-подборщики,
комбайны,
прицепы и полуприцепы,
машины для приготовления кормов,
лесозаготовительная техника,
раздатчики силоса,
бульдозеры,
грейдеры,
экскаваторы,
карьерные самосвалы,
автосамосвалы,
машины для очистки, сортировки или калибровки семян зерна и сухих бобовых культур,
легковые автомобили,
автобусы,
электробусы,
троллейбусы,
грузовики,
автокраны.
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Совет министров ввел государственное регулирование на технику, которая поставляется в рамках реализации государственных программ.
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