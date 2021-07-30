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Очередной привет из СССР: власти вводят регулирование цен на технику

30.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет министров ввел государственное регулирование на технику, которая поставляется в рамках реализации государственных программ.

Постановление №434 от 28 июля сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Документом ограничен предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли и включается в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15%.

Под регулирование попали следующие товары:

погрузчики,
тракторы,
плуги,
сеялки и сажалки,
машины для внесения удобрений,
косилки,
грабли и ворошилки,
пресс-подборщики,
комбайны,
прицепы и полуприцепы,
машины для приготовления кормов,
лесозаготовительная техника,
раздатчики силоса,
бульдозеры,
грейдеры,
экскаваторы,
карьерные самосвалы,
автосамосвалы,
машины для очистки, сортировки или калибровки семян зерна и сухих бобовых культур,
легковые автомобили,
автобусы,
электробусы,
троллейбусы,
грузовики,
автокраны.
 
 
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Совет министров ввел государственное регулирование на технику, которая поставляется в рамках реализации государственных программ.
 
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