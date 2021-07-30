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В ночь на субботу возможны проблемы с обслуживанием банковских карт

30.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предстоящей ночью возможны проблемы в обслуживании банковских платежных карт.

Ранее Банковский процессинговый центр анонсировал технологические работы в период с 3 до 7 часов 31 июля.

В эти периоды возможны перебои в работе связи между центром и банками, а также в обслуживании платежных карт, эмитированных банками-партнерами центра.
 
 
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Предстоящей ночью возможны проблемы в обслуживании банковских платежных карт.
 
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