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Лукашенко о зачистке независимых СМИ: свобода слова переросла в экстремизм

30.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко объяснил наступление на свободу слова в своей стране. По его словам, она на сегодня якобы переросла в экстремистскую деятельность.




Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, на сегодня завершается "наведение порядка" в информационном поле.

"Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями... Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность", - заявил Лукашенко.

По его словам, критика власти в Беларуси якобы всегда воспринималась адекватно.

"Другое - призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным", - добавил он.
 
 
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Александр Лукашенко объяснил наступление на свободу слова в своей стране. По его словам, она на сегодня якобы переросла в экстремистскую деятельность.
 
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