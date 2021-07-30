Институт Гете прекращает свою работу в Беларуси









Руководитель института Якоб Рачек написал, что в последнее время пришлось заниматься прекращением проектов в сфере языка и образования, а также работы библиотеки.





"Мы сопровождали целые поколения в изучении немецкого языка и тем самым открывали для них новые профессиональные и личные шансы. Вместе с большим количеством деятелей культуры мы наполняли жизнью культурный диалог между нашими странами. И мы создали в центре Минска место, где можно было вместе учиться, читать, разговаривать и праздновать", - говорится в сообщении.





Директор напомнил, что Институт Гете посадил в Беларуси более 100 деревьев гинкго, которые являются символом дружбы, доверия и сотрудничества.





"Но гинкго символизирует также и что-то другое, ведь, будучи настоящим ископаемым, оно пережило многие кризисы последних 400 миллионов лет. Наши деревца перетерпят тяжелые времена…", - написал Якоб Рачек.



