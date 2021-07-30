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В Беларуси флагманы ритейла показали рекордные долги

30.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры розничной торговли наращивают суммарную задолженность.



При этом в отрасли крайне много убыточных предприятий, пишет сайт banki24.by.

На ежемесячной основе отчитываются крупные и средние компании ритейла. По итогам 6 месяцев оказалось, что розничный товарооборот вырос к аналогичному периоду прошлого года всего на 0,01%. Даже этот малый прирост был показан на низкой базе 2 квартала 2020-го, когда розничные продажи упали на 1,9%.

В начале июля вышел макроэкономический прогноз от экономистов Евразийского банка развития (ЕАБР). В разделе о Беларуси аналитики ЕАБР отметили стагнацию внутреннего спроса в стране.

По оценкам ЕАБР, потребительская активность по Беларуси в первой половине 2021-го осталась слабой. Показатель товарооборота, очищенный от сезонности, согласно ЕАБР снизился в апреле—мае по отношению к 1 кварталу.

Финансовые результаты в Беларуси публикуют с задержкой относительно производственных. Поэтому в июле самой свежей является статистика финансов за 5 месяцев.

Один из основных финансовых индикаторов — это рентабельность продаж. Она показывает соотношение прибыли и выручки от реализации продукции. Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее работает отрасль экономики.

Для флагманов ритейла характерна низкая средняя рентабельность продаж и высокая доля нерентабельных (убыточных) и низкорентабельных компаний. Средняя рентабельность за 5 месяцев 2021-го составила лишь 1,3%. При этом в кризисный 2020 год рентабельность была выше — 1,9%.

Падению рентабельность способствовало сокращение прибыли в отрасли. Прибыль флагманов ритейла от реализации упала к 2020 году на 19,5% без поправки на инфляцию. Если учесть рост потребительских цен, то реальное падение прибыли превысит 25%.

По итогам 5 месяцев 40,8% флагманов ритейла показали убытки от реализации (были нерентабельны), а 45,4% отразили рентабельность в пределах 0–5% (были низкорентабельны). Всего 4,3% флагманов отрасли имели рентабельность от 10% и выше и только 0,7% флагманов — более 20%.

На 1 июня суммарные долги крупных и средних предприятий ритейла превысили 10,2 млрд BYN. Это рекордное значение обязательств отрасли за все время измерений по текущей методике. Предыдущий максимум продержался всего месяц.

С начала 2021 года суммарная задолженность флагманов ритейла выросла на 5,3%. Сравните: за лный 2019 год долги в ритейле увеличились на 6,2%. Кредиторка ритейлеров к 1 июня составила 6 млрд BYN, обязательства по кредитам и займам — 4,2 млрд BYN.
 
 
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Лидеры розничной торговли наращивают суммарную задолженность.
 
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