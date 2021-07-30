Белоруска на Олимпиаде завоевала серебряную медаль для сборной России

Пракатень отстала от лидера заезда на 3,42 секунды. Для сборной России – это первая медаль в академической гребле в одиночном заезде с 1980 года. На высшую ступень пьедестала почета поднималась спортсменка из Новой Зеландии Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Третий результат показала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).





Ранее Пракатень выступала за сборную Беларуси - по ее словам, последний раз это было в 2016 году. Чуть позже она сменила гражданство на российское, где и добилась значимых результатов. В том числе, став чемпионкой Европы в текущем году в Италии и, выиграв этап Кубка мира в Швейцарии.





Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин отметил, что Анна может показать "золотой" результат в Париже-2024.



