Ходасевич о беларусских клубах в еврокубках: Что это за дно ##### такое?

«Одна победа и девять (9!) поражений – лицо клубного беларусского футбола на европейской арене.





Уложились в июльский месяц. Компактно. В двух турнирах, с разными по калибру соперниками, при разных обстоятельствах. В иной раз потянуло бы в участливом тоне поговорить о каждом несчастном случае отдельно, но в таком водопаде все нюансы и обстоятельства поражений сливаются в один гул: что это за дно ##### [блин] такое???





Такое дно. Добро пожаловать. Теперь по факту. Но и вы сами давно знаете, что главная отличительная особенность национального турнира – никакое качество футбола помноженное на желание жить одним днем и ни за что не нести ответственность. Иначе говоря, плыть по течению. В общем, тонуть.



