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Ходасевич о беларусских клубах в еврокубках: Что это за дно ##### такое?

30.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Николай Ходасевич прокомментировал итог выступления беларусских команд в еврокубках.

«Одна победа и девять (9!) поражений – лицо клубного беларусского футбола на европейской арене.

Уложились в июльский месяц. Компактно. В двух турнирах, с разными по калибру соперниками, при разных обстоятельствах. В иной раз потянуло бы в участливом тоне поговорить о каждом несчастном случае отдельно, но в таком водопаде все нюансы и обстоятельства поражений сливаются в один гул: что это за дно ##### [блин] такое???

Такое дно. Добро пожаловать. Теперь по факту. Но и вы сами давно знаете, что главная отличительная особенность национального турнира – никакое качество футбола помноженное на желание жить одним днем и ни за что не нести ответственность. Иначе говоря, плыть по течению. В общем, тонуть.

Кстати, так плохо не было никогда. Разве что в 2000 году близко к тому», – написал Ходасевич в своем Telegram-канале, сообщает tribuna.com
 
 
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Журналист Николай Ходасевич прокомментировал итог выступления беларусских команд в еврокубках.
 
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