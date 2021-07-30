ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Официальный Минск получил $20 млн от ОПЕК - на здравоохранение. Дойдут ли?

30.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Деньги получены от Фонда международного развития ОПЕК для реализации программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения.

Как сообщает Министерство финансов Беларуси соответствующее  кредитное соглашение, по которому 28 июля получены деньги, было подписано Беларусью и Фондом ОПЕК еще 24 декабря 2020 года. 

Деньги имеют целевое предназначение и должны быть потрачены на реализацию в Беларуси программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения.

Фонд международного развития ОПЕК  - это межправительственное финансовое учреждение в области развития, созданное в 1976 году государствами-членами ОПЕК. 

ОПЕК — это Организация стран экспортеров нефти. По структуре ОПЕК представляет собой картель, то есть  сообщество независимых участников, которые согласовывают некоторые общие действия и стратегии.

На территории стран ОПЕК находится 2/3 нефтяных запасов планеты. В ОПЕК добывают 35-40% всей нефти. А общемировой экспорт нефти на 50% состоит из поставок ОПЕК.

Большинство стран-членов ОПЕК – сравнительно бедные развивающиеся государства, но вместе, как единая структура, они серьезно влияют на мировую экономику, а иногда и на политические вопросы. Особое влияние в ОПЕК имеет Саудовская Аравия.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги получены от Фонда международного развития ОПЕК для реализации программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by