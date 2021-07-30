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Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали

30.07.2021 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали

Неизвестный врезался на машине в открытую террасу одного из заведений, после чего вышел и скрылся с места происшествия. От удара транспортное средство перевернулось. Заблокированным оказался пассажир авто. Сейчас он с тяжелыми травмами находится в больнице.

Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали

Причины аварии предстоит установить специалистам. Согласно предварительной версии, наезд был непреднамеренным. Авария могла произойти из-за превышения скорости. Подозреваемого разыскивают правоохранители.

 
 
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Новости Франции. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный...
 
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