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Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код

30.07.2021 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код

Алина Журкевич, психолог:
Когда мы говорим о комфорте, то мы говорим не только про одежду. Еще ведь важно, какая у человека самооценка, может, у него есть какие-то личные принципы, установки и, конечно, настроение. Если у меня высокая самооценка, я умею себя подать, то я классно себя буду чувствовать и в спортивном костюме, и в платье на каблуках. А если у меня плохое настроение и низкая самооценка, надень на меня самое лучшее платье в мире, оно будет смотреться на мне просто как балахон. Поэтому зачастую комфорт зависит от нас самих.

Сейчас предлагается огромное количество рубашек, брюк разного кроя, цветов, и если нет какого-то строгого форменного дресс-кода, можно подобрать, в чем тебе будет комфортно и в чем ты себя будешь чувствовать хорошо.

Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Когда приходит на собеседование человек, мы смотрим, как он садится, как он выглядит.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вы психологи. Вы сразу понимаете, комфортно ли человек себя ощущает в этом образе. Потому что иногда можно надеть на себя что-то, но все равно вы видите по повадкам, по манере разговора, что человек все равно не дотягивает до того уровня, который он хочет показать, представить.

Надежда Губанова:
Да, есть такое.

Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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