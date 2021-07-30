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Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Алина Журкевич, психолог:
Сейчас предлагается огромное количество рубашек, брюк разного кроя, цветов, и если нет какого-то строгого форменного дресс-кода, можно подобрать, в чем тебе будет комфортно и в чем ты себя будешь чувствовать хорошо.
Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Надежда Губанова:
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Даже лучшее в мире платье будет смотреться, как балахон. Психолог о том, как чувствовать себя комфортно, соблюдая дресс-код
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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