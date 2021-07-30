В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Растет число жертв масштабных лесных пожаров в Турции. В списке погибших – 4 человека, более 180 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Возгорания зафиксированы в 10 провинциях. Под угрозой курортные районы.





Из-за едкого дыма люди жалуются на резь в глазах, многим тяжело дышать. Из некоторых отелей на время эвакуировали постояльцев. Развернуты палатки с водой и едой.





В населенных пунктах Антальи пламя уничтожило десятки домов. Жители вынуждены искать безопасные убежища.









Буйство стихии уже назвали национальным бедствием. Борьбу с возгораниями ведут и с земли, и с воздуха. Задействованы более 4 000 человек, свыше 600 пожарных машин, несколько самолетов и более 30 вертолетов.





Пожар быстро распространился по территории из-за сильного ветра и аномальной жары. Однако не исключается и версия поджогов.