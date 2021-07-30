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В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

30.07.2021 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Растет число жертв масштабных лесных пожаров в Турции. В списке погибших – 4 человека, более 180 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

Возгорания зафиксированы в 10 провинциях. Под угрозой курортные районы.

В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

Из-за едкого дыма люди жалуются на резь в глазах, многим тяжело дышать. Из некоторых отелей на время эвакуировали постояльцев. Развернуты палатки с водой и едой.

В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

В населенных пунктах Антальи пламя уничтожило десятки домов. Жители вынуждены искать безопасные убежища.

В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

Буйство стихии уже назвали национальным бедствием. Борьбу с возгораниями ведут и с земли, и с воздуха. Задействованы более 4 000 человек, свыше 600 пожарных машин, несколько самолетов и более 30 вертолетов.

В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

Пожар быстро распространился по территории из-за сильного ветра и аномальной жары. Однако не исключается и версия поджогов.

 
 
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Новости Турции. Растет число жертв масштабных лесных пожаров в Турции. В списке погибших – 4 человека, более 180 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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