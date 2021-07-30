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Любопытный кот решил познакомиться с младенцем. Его реакция заставила хохотать соцсети

30.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Любопытный кот решил познакомиться с младенцем. Его реакция заставила хохотать соцсетипознакомиться с младенцем. Его реакция заставила хохотать соцсети" class="one-news__figure-img">

Любопытный рыжий кот впервые увидел нового члена семьи. Реакция питомца умилила пользователей Сети.

На видео попало знакомство рыжего питомца с младенцем. Пушистику захотелось поближе познакомиться с загадочным существом, завернутым в одеяло. Кот сначала обнюхал малыша, а затем осторожно дотронулся лапой. Сам ребенок кота не испугался и протянул к нему руку.

Комментаторов очень умилило это знакомство: «Что за милота», «Сначала подумала, что кот ударит ребенка. А он так аккуратно потрогал его лапкой», «Как мило, у ребенка появился новый друг», «Какой хороший котейка».

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Теги: знакомства
 
 
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Любопытный рыжий кот впервые увидел нового члена семьи. Реакция питомца умилила пользователей Сети. На видео попало знакомство рыжего питомца с младенцем....
 
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