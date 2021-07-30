ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лесные пожары рядом с популярными курортами в Турции: четыре человека погибли, 200 человек обратились за медпомощью

30.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лесные пожары рядом с популярными курортами в Турции: четыре человека погибли, 200 человек обратились за медпомощью

Лесные пожары на южном побережье Турции стали национальным бедствием. Об этом заявило правительство страны. Число жертв выросло до четырех. Почти 200 человек обратились за медпомощью.

Тушат пожары рядом с популярными курортами в Анталье, Бодруме, Мармарисе. Лес на побережье вспыхнул почти одновременно. Держится сорокоградусная жара. Среди версий – есть и поджог. Ситуация напряженная, дошло до беспорядков. Толпа едва не расправилась с людьми, которых считают поджигателями. В курортной зоне Бодрума пожары возникли сразу в нескольких местах. Огонь подошел к отелям, в которых находятся около 5000 человек. Их эвакуировали на прогулочных лодках. Огонь перекрыл единственную дорогу. Сейчас полыхают сразу семь провинций. Для ликвидации возгораний мобилизованы все спасательные службы. По предварительной информации, белорусов среди пострадавших нет. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лесные пожары на южном побережье Турции стали национальным бедствием. Об этом заявило правительство страны. Число жертв выросло до четырех. Почти 200 человек...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка заявіў, што «дзеля бясьпекі» ў Беларусь могуць увесьці войскі РФ. Прэс-сакратар Пуціна зьняпраўдзіў інфармацыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by