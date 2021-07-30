Лесные пожары рядом с популярными курортами в Турции: четыре человека погибли, 200 человек обратились за медпомощью

Источник материала: ОНТ

Лесные пожары на южном побережье Турции стали национальным бедствием. Об этом заявило правительство страны. Число жертв выросло до четырех. Почти 200 человек обратились за медпомощью.

Тушат пожары рядом с популярными курортами в Анталье, Бодруме, Мармарисе. Лес на побережье вспыхнул почти одновременно. Держится сорокоградусная жара. Среди версий – есть и поджог. Ситуация напряженная, дошло до беспорядков. Толпа едва не расправилась с людьми, которых считают поджигателями. В курортной зоне Бодрума пожары возникли сразу в нескольких местах. Огонь подошел к отелям, в которых находятся около 5000 человек. Их эвакуировали на прогулочных лодках. Огонь перекрыл единственную дорогу. Сейчас полыхают сразу семь провинций. Для ликвидации возгораний мобилизованы все спасательные службы. По предварительной информации, белорусов среди пострадавших нет.

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