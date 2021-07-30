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«Беларусь перестала обеспечивать безопасность границ ЕС. А зачем, если вы не признаете нас как государство?» Эксперты об усиливающем кризисе в Литве

30.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беларусь перестала обеспечивать безопасность границ ЕС. А зачем, если вы не признаете нас как государство?» Эксперты об усиливающем кризисе в Литве

Усиливающийся кризис в Литве, рост недовольства политикой властей и выходы людей на акции протеста (количество которых будет только расти), - закономерный итог амбиций этого балтийского государства и неспособности просчитывать их последствия, - считают эксперты.

Сергей Рекеда, генеральный директор центра изучения перспектив интеграции (Россия)«Понятное дело, что само население воспринимает эти процессы в штыки. Отдает отчет, что корень этой проблемы в литовском руководстве, которое создало условия, когда Беларусь перестала обеспечивать эту безопасность границ ЕС. Извините, а зачем, если вы не признаете нас как государство. Теперь, когда разрушены отношения между Литвой и Беларусью, нет никакого стимула у белорусской стороны обеспечивать безопасность границ Европейского союза, в частности Литвы. Нет серьезной мотивации. И эта проблема передана на сторону Литвы, которая, очевидно, не может справиться». 

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Усиливающийся кризис в Литве, рост недовольства политикой властей и выходы людей на акции протеста (количество которых будет только расти), - закономерный итог...
 
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