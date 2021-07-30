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«Беларусь перестала обеспечивать безопасность границ ЕС. А зачем, если вы не признаете нас как государство?» Эксперты об усиливающем кризисе в Литве
Источник материала: ОНТ
Усиливающийся кризис в Литве, рост недовольства политикой властей и выходы людей на акции протеста (количество которых будет только расти), - закономерный итог амбиций этого балтийского государства и неспособности просчитывать их последствия, - считают эксперты.
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«Беларусь перестала обеспечивать безопасность границ ЕС. А зачем, если вы не признаете нас как государство?» Эксперты об усиливающем кризисе в Литве
Усиливающийся кризис в Литве, рост недовольства политикой властей и выходы людей на акции протеста (количество которых будет только расти), - закономерный итог...
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