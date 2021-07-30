Олимпиада в Токио: Максим Недосеков в прыжках в высоту вышел в финал соревнований

Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены продолжают выступление на Олимпийских играх в Токио. К сожалению, наши атлеты пока без наград.

Тем не менее, преодолел квалификацию один из претендентов на медаль в прыжках в высоту Максим Недосеков. В своей лучшей попытке он преодолел отметку – 2 м 28 см и вышел в финал соревнований. Еще один белорус Дмитрий Набоков в следующий раунд не прошел. Его результат - 2,25. Финал пройдет 1 августа. Не смогли преодолеть квалификацию Евгений Богуцкий в метании диска и бегунья на 100 м Кристина Тимановская, а также Виктория Чайке в стрельбе из пистолета на 25 м. К сожалению, завершила выступление на Играх в Токио лучница Анна Марусова. В 1/8 финала она в упорной борьбе уступила Лючилле Боари из Италии — 5:6. В шаге от медали остановился наш боксер Владислав Смягликов. В четвертьфинале дебютант Игр уступил новозеландцу Дэвиду Ньике. В своей второй схватке олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг уступила чемпионка Европы и Европейских игр Марина Слуцкая.

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