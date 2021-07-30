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Уборочная-2021: общий вес каравая уже более 2,5 млн тонн

30.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: общий вес каравая уже более 2,5 млн тонн

На страде в эти дни накал страстей, как на Олимпиаде! Показать максимальный результат здесь старается каждый – от успеха зависит, сколько хлеба будет в наших закромах. Темп хороший, и общий вес каравая уже перевалил за 2,5 млн тонн!

Впереди по-прежнему Брестская область. Приближается к рубежу в 600 тыс. тонн столичный регион, а на третье место вышли гродненские аграрии, обойдя гомельских. На севере страны – в Витебской области - в этом году стартовали как никогда рано. Дожди останавливают уборку зерновых только на отдельных полях. Урожай собран с трети площадей. Жатву еще можно ускорить – озимый рапс убран, и комбайны освободились для уборки зерна. Сейчас в полях более тысячи машин. А на помощь хлеборобам прибывают также студенты аграрных колледжей. 

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На страде в эти дни накал страстей, как на Олимпиаде! Показать максимальный результат здесь старается каждый – от успеха зависит, сколько хлеба будет в наших...
 
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