Уборочная-2021: общий вес каравая уже более 2,5 млн тонн

Источник материала: ОНТ

На страде в эти дни накал страстей, как на Олимпиаде! Показать максимальный результат здесь старается каждый – от успеха зависит, сколько хлеба будет в наших закромах. Темп хороший, и общий вес каравая уже перевалил за 2,5 млн тонн!

Впереди по-прежнему Брестская область. Приближается к рубежу в 600 тыс. тонн столичный регион, а на третье место вышли гродненские аграрии, обойдя гомельских. На севере страны – в Витебской области - в этом году стартовали как никогда рано. Дожди останавливают уборку зерновых только на отдельных полях. Урожай собран с трети площадей. Жатву еще можно ускорить – озимый рапс убран, и комбайны освободились для уборки зерна. Сейчас в полях более тысячи машин. А на помощь хлеборобам прибывают также студенты аграрных колледжей.

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