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Александр Лукашенко: Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали на тему общественно-политической обстановки заявил, что Запад раздражен ответом белорусов на вызовы цветных революций,
Глава государства отметил, что Беларусь продолжает держать удар по всем направлениям: в политической, дипломатической, информационной и общественной жизни, а также на уровне военных угроз и в сфере исторической политики.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко: Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали на тему общественно-политической обстановки заявил, что Запад раздражен ответом...
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