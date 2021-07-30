Лукашенко о санкциях: Запад хочет оставить белорусов без пенсий и зарплат

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси сегодня проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. На ней Глава государства высказал мнение о цели западных санкций в отношении нашей страны. Об этом пишет БелТА .





фото: БелТА

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