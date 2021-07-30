Два мощных торнадо в Пенсильвании в США: разрушены здания, пострадали 5 человек

Источник материала: ОНТ

«Это выглядело так, будто взорвалась бомба!» - говорят очевидцы другой стихии. Два мощных торнадо прошлись по американскому штату Пенсильвания!

Пока информации о погибших нет. Пострадали 5 человек. Неблагоприятная погода затронула округ Бакс. Стихия разрушила несколько зданий. Так, смерч в щепки разнёс здание автосалона. Пострадали и машины на парковке. Без света остались как минимум семь тысяч человек. Старожилы говорят, что такой непогоды здесь не было несколько десятков лет. Правоохранительные органы оценивают ущерб от последствий торнадо.

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