Олимпиада в Токио: белорусские пловцы примут участие в комбинированных эстафетах 4 по 100 м

Источник материала: ОНТ

Сегодня на Играх в Токио разыгрывается 21 комплект наград. Уже стали известны первые обладателей медалей дня.

Установлены и новые рекорды. С мировым достижением олимпийской чемпионкой стала представительница Южно-Африканской Республики Татьяна Шенмейкер в плавании на 200 м брассом. Ее результат – 2 мин. 18,95 сек. Олимпийский рекорд в плавании на 200 м на спине установил россиянин Евгений Рылов – 1 мин. 53,27 сек. Также с олимпийским рекордом победу одержала и австралийская пловчиха Эмма Маккеон на дистанции 100 м вольным стилем. А белорусские пловцы сегодня примут участие в комбинированных эстафетах 4 по 100 м.

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