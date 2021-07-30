Кубок Руслана Салея: гродненский «Неман» обыграл «Брест»

Источник материала: ОНТ

Продолжается розыгрыш хоккейного Кубка Руслана Салея. Гродненский «Неман» обыграл «Брест» – 6:3.

Несмотря на итоговые цифры на табло команда из города на Бугом сражалась достойно и к середине встречи сумела сравнять счет после трех пропущенных шайб. Однако «Неман» все же одолел соперника. Сегодня в программе игрового дня – три поединка: «Могилев» сыграет с новополоцким «Химиком», оршанский «Локомотив» встретится с «Гомелем», а «Витебску» будет противостоять жлобинский «Металлург». В полуфинал Кубка Салея выйдут победители каждой из групп. К ним присоединится минское «Динамо», а также лучшая команда, занявшая второе место на групповом этапе.

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