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Кубок Руслана Салея: гродненский «Неман» обыграл «Брест»

30.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок Руслана Салея: гродненский «Неман» обыграл «Брест»

Продолжается розыгрыш хоккейного Кубка Руслана Салея. Гродненский «Неман» обыграл «Брест» – 6:3.

Несмотря на итоговые цифры на табло команда из города на Бугом сражалась достойно и к середине встречи сумела сравнять счет после трех пропущенных шайб. Однако «Неман» все же одолел соперника. Сегодня в программе игрового дня – три поединка: «Могилев» сыграет с новополоцким «Химиком», оршанский «Локомотив» встретится с «Гомелем», а «Витебску» будет противостоять жлобинский «Металлург». В полуфинал Кубка Салея выйдут победители каждой из групп. К ним присоединится минское «Динамо», а также лучшая команда, занявшая второе место на групповом этапе.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Продолжается розыгрыш хоккейного Кубка Руслана Салея. Гродненский «Неман» обыграл «Брест» – 6:3. Несмотря на итоговые цифры на табло команда из города на Бугом...
 
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