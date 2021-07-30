Места для новых лагерей мигрантов будут держать в секрете – оригинальное решение проблемы протестов местных жителей в Литве

Источник материала: ОНТ

Чтобы никто не узнал. Места для новых лагерей мигрантов в Литве будут держать в секрете.

О таком оригинальном решении проблемы бунтов местных жителей сообщила глава литовского МИД. Уточнив, что только таким образом удастся «избежать враждебных помех со стороны своих же сограждан». Такой подход литовцев возмутил, и они задаются вопросом, что еще и как часто от них скрывают чиновники, которых содержат литовские налогоплательщики. Тем временем, протесты против миграционной политики Вильнюса набирают обороты. Против демонстрантов власти бросают спецназ, силовики жестко избивают людей.

Накануне акция протеста прошла у здания литовского правительства. Люди вышли с плакатами, на которых было написано «Добро пожаловать в место, где полиция бьет своих граждан».

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