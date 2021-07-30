На МТЗ сотрудникам за вакцинацию от COVID-19 будут платить 80 рублей

Источник материала: ОНТ

На Минском тракторном заводе сотрудникам за вакцинацию от COVID-19 выплатят материальное поощрение, сообщили в Telegram-канале завода.

Выплата составит 80 белорусских рублей.

Для выплаты денежных средств необходимо будет принести в отдел кадров сертификат о вакцинации.

Фото: БЕЛТА

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