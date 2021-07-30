Лига конференций: все четыре белорусских клуба выбыли из борьбы

Источник материала: ОНТ

Провалом белорусских команд завершился второй отборочный раунд Лиги конференций – третьего по статусу футбольного клубного турнира Европы. Все четыре белорусских клуба выбыли из борьбы.

Это худший результат для наших команд за последние 22 года. Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» вновь уступил скромной «Фоле» из Люксембурга. После поражения в первой игре (1:2) «горнякам» не удалось исправить ситуацию. Не помогли ни смена тренерского штаба, ни усиление состава. В ответной игре «Фола» победила со счетом 1:0. После первого поединка хорошие шансы на выход в следующий раунд имели футболисты БАТЭ. Напомним, на старте квалификации команда Виталия Жуковского обыграла «Динамо Батуми» с минимальным счетом 1:0. Однако преимуществом домашнего поля борисовчане не воспользовались. Евгений Яблонский вывел БАТЭ вперед в самой концовке первого тайма. Но во второй половине игроки «Динамо» разгромили борисовчан. Итоговый счет – 4:1 в пользу команды из Грузии.

Футболисты брестского «Динамо» опять уступили чешской «Виктории-Пльзень» с таким же счетом – 1:2. В составе белорусского клуба отличился Станислав Беленький. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромно проигрывает «Копенгагену» и в ответном поединке – 0:5. Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу датской команды.

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