Лукашенко проводит встречу с активом местной вертикали на тему общественно-политической обстановки

Источник материала: ОНТ

Беларусь оказалась сильнее технологий цветных революций, что не может не раздражать Запад. Об этом сегодня заявил Президент. Александр Лукашенко проводит встречу с активом местной вертикали, чтобы обсудить общественно-политическую обстановку, а по сути сверить часы в новых для страны условиях.

Глава государства считает крайне важным, чтобы руководство, особенно на местах, понимало причины и следствия вызовов, с которыми пришлось столкнуться.

Гибридная атака на Беларусь идет по всем фронтам: политика, дипломатия, информация и даже на уровне военных угроз. Президент убежден: многое удалось преодолеть, но попыток подорвать основы государственности Запад не оставит. Ведь идет настоящая битва за ценности! Беларусь сталкивается с военными угрозами – помимо уже имеющихся в Европе сил, НАТО разворачивает новое соединение в Польше. Апогеем внешнеполитического давления можно считать закрытие воздушного пространства для белорусских самолетов. О попытках уничтожить экономику страны говорят санкции невиданного доселе размаха. Еще одним направлением Александр Лукашенко считает стремление подорвать страну изнутри, и это уже не пустые угрозы, а попытки терактов. Не сбрасываются со счетов информационные атаки, но, пожалуй, самой неожиданной для государства оказалась мягкая сила – речь о деятельности отдельных негосударственных некоммерческих организаций и фондов, когда под видом благотворительности и социально значимых проектов отрабатывается чужой политический заказ.

Фото: БЕЛТА

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