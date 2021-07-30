Наскальные изображения, которым 7000 лет! Карельские петроглифы признаны Всемирным наследием и внесены в список ЮНЕСКО

Источник материала: ОНТ

Наскальные изображения, которым 7000 лет! Карельские петроглифы признаны Всемирным наследием! Они внесены в список ЮНЕСКО.

Как говорится в заявлении, это «монументальный памятник первобытного творчества и культуры неолита». 33 памятника расположены на Онежском озере и у Белого моря. Более 4500 рисунков! На них изображены животные и люди, луна и солнце, сцены охоты и мореплавания.

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