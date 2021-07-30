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В Киеве на территории психбольницы произошел взрыв. Погиб молодой парень
Источник материала: ОНТ
В Киеве на территории психиатрической больницы произошел умышленный взрыв. В результате погиб молодой парень,
Трагедия произошла 29 июля около 23:00. В недостроенном здании на территории парка «Кирилловский Гай» произошел взрыв.
По данным полиции, на крыше психбольницы было установлено взрывное устройство. Погиб 21-летний парень. По предварительной информации, это было самоубийство.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.
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В Киеве на территории психиатрической больницы произошел умышленный взрыв. В результате погиб молодой парень, сообщается в Facebook полиции Киева. Трагедия...
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