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В Киеве на территории психбольницы произошел взрыв. Погиб молодой парень

30.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве на территории психбольницы произошел взрыв. Погиб молодой парень

В Киеве на территории психиатрической больницы произошел умышленный взрыв. В результате погиб молодой парень, сообщается в Facebook полиции Киева.

Трагедия произошла 29 июля около 23:00. В недостроенном здании на территории парка «Кирилловский Гай» произошел взрыв. 

По данным полиции, на крыше психбольницы было установлено взрывное устройство. Погиб 21-летний парень. По предварительной информации, это было самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Фото: www.facebook.com/UA.KyivPolice

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В Киеве на территории психиатрической больницы произошел умышленный взрыв. В результате погиб молодой парень, сообщается в Facebook полиции Киева. Трагедия...
 
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