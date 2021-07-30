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Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

30.07.2021 13:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Американский штат Пенсильвания оказался под ударом двух торнадо. Пострадали как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

Огромные воронки оставили разрушительный след в разных частях региона. Вихри вырвали и сломали десятки деревьев, перевернули автомобили, повредили и уничтожили несколько зданий. Без электричества остались более 8 000 домов и предприятий.

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

По словам местных жителей, происходящее напоминало кино, как будто взорвалась бомба. Нанесенный ущерб еще только предстоит оценить. В пострадавших районах работают спасатели.

 
 
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Новости США. Американский штат Пенсильвания оказался под ударом двух торнадо. Пострадали как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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