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Лукашенко: Референдум по Конституции должен пройти не позже февраля

30.07.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко подтвердил, что референдум по изменению Конституции должен пройти в феврале 2022 года

"Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет", - заявил сегодня Лукашенко.

При этом сам проект так называемой новой Конституции, предусматривающей введение крепостного права, сохранение суперполномочий президента, узаконивающей современный аналог политбюро ЦК КПСС и тоталитаризм, Лукашенко назвал концептом будущего Беларуси.

"Предлагаемые в Основной закон изменения - это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны", - сказал пенсионер.

 
 
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Лукашенко подтвердил, что референдум по изменению Конституции должен пройти в феврале 2022 года
 
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