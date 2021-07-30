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Павел Свердлов: «В самой тихой и мирной стране в мире нам вдруг заявляют, что четыре тысячи экстремистов просто гуляли по улицам»

30.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред Еврорадио – о главной ошибке белорусских властей.

Павел Свердлов: «В самой тихой и мирной стране в мире нам вдруг заявляют, что четыре тысячи экстремистов просто гуляли по улицам»

Фото euroradio.pl

— Ситуация с нелегальными мигрантами удивительно бьет по этому имиджу, который для Беларуси выстраивали ее власти долгие годы, имиджу безопасной страны, — заявил главный редактор Еврорадио Павел Свердлов в эфире канала И Грянул Грэм. — Или, например, генпрокурор заявляет, что в Беларуси начато больше 4 тысяч дел против экстремистов.

И это в самой тихой и мирной стране в мире нам вдруг заявляют, что четыре тысячи экстремистов просто гуляли по улицам! А сколько же теперь гуляет?

Вот эти заявления о боевиках с оружием, которые пойдут через литовскую границу… Тоже непонятно, где они могут взять оружие, не с собой же повезут в самолетах.

Журналист считает, что белорусские власти сами уничтожают собственные достижения прошлых лет.

— Получается, что белорусские власти в этом стремлении, с одной стороны, как можно дольше удержаться, с другой стороны, отомстить за санкции европейцам, косвенно уничтожают то, во что, соответственно, они хотели бы, чтобы верили во всем мире, — сказал Свердлов.  

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