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В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки

30.07.2021 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Всплеск заражений и новые ограничения. Мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония продлевает режим чрезвычайной ситуации в Токио до конца августа, а также расширяет меру еще на несколько префектур. Жителей призывают по возможности воздержаться от поездок и не собираться большими компаниями.

В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки

Эпидобстановка в стране заметно ухудшилась. Накануне зафиксирован очередной максимум заражений – более 10,5 тысячи случаев. Крайне сложная ситуация наблюдается в Токио.

В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки

В Сиднее между тем на улицы выводят военных. Со следующей недели они вместе с полицейскими будут следить за соблюдением карантина в городе. Решение принято на фоне рекордных суточных показателей заболеваемости.

В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки

Португалия готовится ослабить меры. С 1 августа отменят ночной комендантский час. А уже в сентябре не нужно будет носить маски на улице.

 
 
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Новости мира. Всплеск заражений и новые ограничения. Мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Япония продлевает режим...
 
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