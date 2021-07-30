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В Украине голодает почти четверть населения. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в стране

30.07.2021 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране констатировали масштабную нехватку продовольствия.

Согласно опубликованному докладу ЮНИСЕФ, недоедают без малого 10 миллионов украинцев. Это почти четверть населения. Подробнее здесь.

Из них острую нехватку пищи испытывают более миллиона человек. Это худший показатель среди стран Европы. Причины такого антирекорда – бедственное экономическое положение, которое в том числе связывают с ошибочными антиковидными мерами.

В Украине голодает почти четверть населения. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в стране

Напомним, экс-министр экономики Украины Игорь Суслов еще в апреле предрекал серьезный кризис. По его прогнозу, 90 % украинцев окажутся за чертой бедности из-за открытия рынка земли. Если она попадет в собственность к иностранцам, то доля иностранных компаний на украинском рынке увеличится. От этого пострадают местные производители, а граждане окажутся в бедственном положении.

 
 
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Новости Украины. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране констатировали масштабную нехватку...
 
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