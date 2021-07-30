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В Украине голодает почти четверть населения. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в стране
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране констатировали масштабную нехватку продовольствия.
Из них острую нехватку пищи испытывают более миллиона человек. Это худший показатель среди стран Европы. Причины такого антирекорда – бедственное экономическое положение, которое в том числе связывают с ошибочными антиковидными мерами.
Напомним, экс-министр экономики Украины Игорь Суслов еще в апреле предрекал серьезный кризис. По его прогнозу, 90 % украинцев окажутся за чертой бедности из-за открытия рынка земли. Если она попадет в собственность к иностранцам, то доля иностранных компаний на украинском рынке увеличится. От этого пострадают местные производители, а граждане окажутся в бедственном положении.
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Новости Украины. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране констатировали масштабную нехватку...
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