ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма

30.07.2021 14:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства проводит встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки.

Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма

В самом начале разговора Президент отметил, что подобные встречи должны стать традиционными. Ведь во внимании – развитие страны и жизнь каждого белоруса. Некоторые темы, конечно, поднимались не для публики – это Александр Лукашенко обозначил и сам. А вот значительная часть из них – прямой посыл тем, кто за сотни и тысячи километров ровно по курсу на Запад.

Сегодня наша страна держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной и на уровне военных угроз. А все потому, что есть цель – белорусы должны завершить путь как нация, раствориться в глобальном мире. Однако, как подчеркнул Президент, наша страна оказалась сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. Но авторы самодельных учебников явно разочаровались на опыте Беларуси, что теория и практика оказались разными, и сейчас впопыхах дорабатывают концепцию цветных революций.

Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма

Отдельно Президент остановился на одном из «оружий» противника – санкциях. Глава государства отметил, что страна была готова к такому развитию событий и готова держать удар дальше. Это уже прямой посыл в том числе и участникам встречи.

Поскольку это касается непосредственной работы на местах, глава государства отметил ключевые составляющее в работе региона – дисциплина, собранность и работа исключительно в правовом поле.

Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма

Пристальное внимание к кадровой политике – получать блага от государства и параллельно поливать страну грязью – недопустимая ситуация. На ответственных постах не место тем, кто выступал против политического курса страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
Новости дня
Новости разные
 
Институт Гете прекратил работу в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by