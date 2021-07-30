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Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Купаловском театре прошел премьерный показ спектакля «Женитьба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе постановки одноименная пьеса Николая Гоголя.
Режиссер Даниил Филиппович, выпускник ГИТИСа, попытался в классическом тексте выявить современный смысл и превратил простую историю в драматический сюжет. Спектакль создавался в сотворчестве режиссера и актеров.
Даниил Филиппович, режиссер-постановщик Национального академического театра имени Янки Купалы:
Гоголь очень много обращает внимания на свое отражение, он его боялся, он боялся в принципе людей. И мы решили, что у каждого есть прототип человека. Мы хотим кем-то быть, мы кем-то кажемся, и себя мы в зеркало видим совершенно другими людьми.
Илья Крук, артист Национального академического театра имени Янки Купалы:
В Купаловском Даниил Филиппович ставит спектакль впервые. До этого в его творческой биографии был Полесский драматический театр. Перед этим он работал в Театре юного зрителя и Гомельском областном.
Кстати, премьерный показ спектакля «Женитьба» в стенах Купаловского состоится и 30 июля.
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Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали
Новости Беларуси. В Купаловском театре прошел премьерный показ спектакля «Женитьба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе постановки одноименная...
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