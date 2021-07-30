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Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали

30.07.2021 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Купаловском театре прошел премьерный показ спектакля «Женитьба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе постановки одноименная пьеса Николая Гоголя.

Режиссер Даниил Филиппович, выпускник ГИТИСа, попытался в классическом тексте выявить современный смысл и превратил простую историю в драматический сюжет. Спектакль создавался в сотворчестве режиссера и актеров.

Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали

Даниил Филиппович, режиссер-постановщик Национального академического театра имени Янки Купалы:
Я люблю Гоголя, это самый мой любимый автор наравне с Бруком, с Брехтом. Это три человека, как мне кажется, которые на всю жизнь – это настольная книга моя.

Гоголь очень много обращает внимания на свое отражение, он его боялся, он боялся в принципе людей. И мы решили, что у каждого есть прототип человека. Мы хотим кем-то быть, мы кем-то кажемся, и себя мы в зеркало видим совершенно другими людьми.

Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали

Илья Крук, артист Национального академического театра имени Янки Купалы:
Волнение очень большое, потому что мы очень долго репетировали, и мы не знаем, какова будет реакция зрителя. Безусловно, ждем, что будут только положительные отзывы, поэтому нам очень важно сейчас найти, как говорит молодежь, коннект между сценой и зрительным залом.

Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали

В Купаловском Даниил Филиппович ставит спектакль впервые. До этого в его творческой биографии был Полесский драматический театр. Перед этим он работал в Театре юного зрителя и Гомельском областном.

Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали

Кстати, премьерный показ спектакля «Женитьба» в стенах Купаловского состоится и 30 июля.

 
 
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Новости Беларуси. В Купаловском театре прошел премьерный показ спектакля «Женитьба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе постановки одноименная...
 
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