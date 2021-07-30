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Нацбанк не дает подешеветь белорусскому рублю
Источник материала: Партизан
Торги 30 июля завершились укреплением белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю. Корзина валют подешевела сразу на 0,36%.
Курс доллара упал на 0,0108 BYN до 2,4997 BYN/USD. Это уже третье снижение подряд, которое отбросило американца на минимум за 44 дня.
Курс евро снизился на 0,0056 BYN до 2,9741 BYN/EUR. Евро покинул максимум за 9 дней.
Курс российского рубля обвалился на 0,0130 BYN до 3,4193 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей оставила максимум за две недели.
Итоги июля 2021 на валютном рынке Беларуси
Второй летний месяц завершился для белорусского рубля укреплением ко всем валютам:
курс доллара −0,0327 BYN (−1,29%);
курс евро −0,0375 BYN (−1,25%);
курс российского рубля −0,0514 BYN (−1,48%);
корзина валют −1,37%.
Московская биржа
На бирже в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара опустился на 5 копеек до 73,1388 RUB/USD — минимума за три недели.
Аналогичный курс евро поднялся на 15 копеек до 87,01 RUB/EUR.
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Торги 30 июля завершились укреплением белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю. Корзина валют подешевела сразу на 0,36%.
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