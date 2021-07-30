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Белорусский парламент выступил за диалог с Европой
30.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Европейские структуры не готовы к конструктивной оценке событий в Беларуси. Об этом на заседании парламента заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.
Народные избранники обсудили подготовку новых законопроектов. Часть из них рассмотрят и примут на осенней сессии. В этом году депутаты делают акцент на сохранение суверенитета республики, диалог с международными сообществами и внутри страны.
А уже на осенней сессии парламент рассмотрит около 20 законопроектов.
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