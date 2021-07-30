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Белорусский парламент выступил за диалог с Европой

30.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Европейские структуры не готовы к конструктивной оценке событий в Беларуси. Об этом на заседании парламента заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Народные избранники обсудили подготовку новых законопроектов. Часть из них рассмотрят и примут на осенней сессии. В этом году депутаты делают акцент на сохранение суверенитета республики, диалог с международными сообществами и внутри страны.

«Один из принципов внешней политики Республики Беларусь – вести диалог, чего бы нам это ни стоило. Мы будем продолжать эти усилия, рассчитывая, что рано или поздно здравый смысл и принципы мирного соседского взаимодействия победят даже в этих непростых условиях», – указал Андрей Савиных.

А уже на осенней сессии парламент рассмотрит около 20 законопроектов.



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Республика делает акцент на мирное соседское взаимодействие – даже в непростых условиях.
 
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