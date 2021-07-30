Платежи за большие квартиры вырастут. Коммунальники рассказали, что изменится в жировках

По словам начальника отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елены Макаровой, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов.
Сейчас сумма зависит от количества зарегистрированных в квартире жильцов, по новым же правилам плата за эти услуги привязывается к площади жилого помещения – по такому принципу сейчас оплачивают техобслуживание жилого дома.
Вот как это будет выглядеть на практике.
услуга
как платим сейчас
как будем платить с 1 сентября
техобслуживание лифта
1,5 рубля с человека
0,0165 рубля за 1 метр
квадратный
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в Минске
0,85 рубля с человека
0,0362 рубля за 1 метр квадратный
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях
0,71 рубля с человека
0,0407 рубля за 1 метр квадратный
электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и
работу оборудования (за исключением лифта) в Минске
0,71 рубля с человека
0,0224 рубля за 1 метр квадратный
электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и
работу оборудования (за исключением лифта) в областях
0,71 рубля с человека
0,0198 рубля за 1 метр квадратный
Напомним, тарифы на услуги ЖКХ поднимались в этом году дважды: в январе и в июне. Правда, как обращают внимание коммунальники, из-за появления новой строки в жировках за июнь (речь про «управление общим имуществом совместного домовладения») тарифы на некоторые другие услуги станут чуть ниже.
На примере конкретных платежей это выглядит так:
услуга
как платили раньше
как платим с июля
техобслуживание на 1 метр квадратный
0,1322 рубля
0,1238 рубля
обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах с мусоропроводом) за 1 метр кубический
10,5685 рубля
10,252 рубля
обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах без мусоропровода или если он заварен) за 1 метр кубический
9,2583 рубля
8,9418 рубля
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях и в Минске
0,74 и 0,88 рубля
0,71 и 0,85 рубля
техобслуживание лифта за 1 человека
1,5 рубля
1,43 рубля
В целом июльское и сентябрьское изменения по-разному отразятся на кошельках белорусов.
– После введения новшеств общая сумма
платежей снизится для владельцев небольших квартир, в которых проживает
много людей, а также жильцов домов с заваренными или отсутствующими
мусоропроводами,
– говорит специалист. –А вот для владельцев и нанимателей просторных квартир
коммунальные платежи вырастут за счет возросших сумм (не тарифов!) в
строках по техобслуживанию лифта и уборке подъезда.