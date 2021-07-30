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Платежи за большие квартиры вырастут. Коммунальники рассказали, что изменится в жировках

30.07.2021 14:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Платежи за большие квартиры вырастут. Коммунальники рассказали, что изменится в жировках
фото: Myfin.by

По словам начальника отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елены Макаровой, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов.

Сейчас сумма зависит от количества зарегистрированных в квартире жильцов, по новым же правилам плата за эти услуги привязывается к площади жилого помещения – по такому принципу сейчас оплачивают техобслуживание жилого дома.

Вот как это будет выглядеть на практике.

услуга как платим сейчас как будем платить с 1 сентября
техобслуживание лифта 1,5 рубля с человека 0,0165 рубля за 1 метр квадратный
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в Минске 0,85 рубля с человека 0,0362 рубля за 1 метр квадратный
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях 0,71 рубля с человека 0,0407 рубля за 1 метр квадратный
электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифта) в Минске 0,71 рубля с человека 0,0224 рубля за 1 метр квадратный
электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифта) в областях 0,71 рубля с человека 0,0198 рубля за 1 метр квадратный

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ поднимались в этом году дважды: в январе и в июне. Правда, как обращают внимание коммунальники, из-за появления новой строки в жировках за июнь (речь про «управление общим имуществом совместного домовладения») тарифы на некоторые другие услуги станут чуть ниже.

На примере конкретных платежей это выглядит так:

услуга как платили раньше как платим с июля
техобслуживание на 1 метр квадратный 0,1322 рубля 0,1238 рубля
обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах с мусоропроводом) за 1 метр кубический 10,5685 рубля 10,252 рубля
обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах без мусоропровода или если он заварен) за 1 метр кубический 9,2583 рубля 8,9418 рубля
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях и в Минске
 0,74 и 0,88 рубля 0,71 и 0,85 рубля
техобслуживание лифта за 1 человека 1,5 рубля 1,43 рубля

В целом июльское и сентябрьское изменения по-разному отразятся на кошельках белорусов.

– После введения новшеств общая сумма платежей снизится для владельцев небольших квартир, в которых проживает много людей, а также жильцов домов с заваренными или отсутствующими мусоропроводами, – говорит специалист. –А вот для владельцев и нанимателей просторных квартир коммунальные платежи вырастут за счет возросших сумм (не тарифов!) в строках по техобслуживанию лифта и уборке подъезда.

 
Теги: Минск
 
 
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В июле белорусы уже получили жировки нового образца и с новыми тарифами на теплоснабжение, а теперь стало известно, что изменится в оплате коммуналки это осенью....
 
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