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Пожары в Турции. Авиация МЧС Беларуси помогает тушить огонь в районе Мармариса
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В Турции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Возгорания зафиксированы в более чем 20 провинциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помогают в тушении зарубежным коллегам и авиаторы МЧС Беларуси. Они ликвидируют пожар в районе курортного города Мармарис. Накануне экипаж Ми-8 выполнил три полета и произвел 51 слив воды.
Буйство стихии в Турции уже назвали национальным бедствием.
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Новости Турции. В Турции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Возгорания зафиксированы в более чем 20 провинциях, сообщили в программе Новости «24...
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