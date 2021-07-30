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Пожары в Турции. Авиация МЧС Беларуси помогает тушить огонь в районе Мармариса

30.07.2021 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Возгорания зафиксированы в более чем 20 провинциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары в Турции. Авиация МЧС Беларуси помогает тушить огонь в районе Мармариса

Пожары в Турции. Авиация МЧС Беларуси помогает тушить огонь в районе Мармариса

Помогают в тушении зарубежным коллегам и авиаторы МЧС Беларуси. Они ликвидируют пожар в районе курортного города Мармарис. Накануне экипаж Ми-8 выполнил три полета и произвел 51 слив воды.

Пожары в Турции. Авиация МЧС Беларуси помогает тушить огонь в районе Мармариса

Буйство стихии в Турции уже назвали национальным бедствием.

Пожары в Турции. Авиация МЧС Беларуси помогает тушить огонь в районе Мармариса

Жертвами пожаров стали 4 человека, более 180 пострадали. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Турции. В Турции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Возгорания зафиксированы в более чем 20 провинциях, сообщили в программе Новости «24...
 
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