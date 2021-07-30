Госполиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате самолета Ryanair

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате пассажирского самолета Ryanair по приказу Александра Лукашенко.



Источник: Flightradar24.com / Global Look Press

«В конце мая полиция начала ведомственную проверку, однако позже было принято решение о начале уголовного процесса. Проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились два гражданина Латвии», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует Delfi .

Полиция пока не комментирует, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.

«Уголовное дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел УК содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников», — подчеркивается в сообщении.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. Представители Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании опального белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

На пресс-конференции в Минске 14 июня глава Следственного комитета Дмитрий Гора сообщил, что Сапеге предъявлено обвинение по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Она также является подозреваемой по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 130, 342 и 293 (массовые беспорядки).

На упомянутую пресс-конференцию, организованную МИД, был доставлен Протасевич, который заявил, что сотрудничает со следствием добровольно.

После инцидента с самолетом Ryanair авиакомпании стран Евросоюза стали облетать территорию Беларуси, Совет ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам пролет над территорией объединения и доступ в аэропорты ЕС. Позже «воздушные санкции» в отношении Беларуси ввели Украина, Япония, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Происшествие также стало одной из причин ввода Евросоюзом новых санкций в отношении Беларуси.

Совет ICAO ведет расследование инцидента. Ожидается, что отчет будет представлен в сентябре.

Директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири на заседании транспортного комитета Палаты общин парламента Великобритании 15 июня заявил о преднамеренном нарушении белорусскими властями всех международных авиационных правил и норм безопасности. По его словам, командиру самолета не помогли связаться с авиакомпанией, на него оказывали значительное давление, чтобы он приземлился в Минске. После приземления, сказал О’Лири, «в самолет зашли несколько неустановленных лиц, у которых были видеокамеры». Эти люди «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж «отказался подтверждать это».