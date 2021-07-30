Лукашенко раскрыл карты: выявлена сеть фирм, выступивших за перемены

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель рассказал об истинной причине давления силовиков на некоторых бизнесменов.

По словам Александра Лукашенко, правоохранители выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства (цитируется по БЕЛТА ):

– Государства, которое они сначала обокрали, реализуя незаконные схемы обогащения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах.

Правитель заявил, что руководители этих предприятий сами активно участвовали в митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов. Дошло до того, что отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения.

В то же время предоставляли видеоконтент с мест протестных событий деструктивным Telegram-каналам.





Лукашенко привел информацию о суммах нанесенного государству ущерба. В частности, ЗАО «Белтяжмаш» – Br6,5 млн, «ТУТ БАЙ МЕДИА» – Br2,5 млн, компаниями «Модум - наша косметика» – Br650 тыс., «21-й век» – не менее Br850 тыс.

По данным следствия, один из членов Координационного совета направил со своего британского счета свыше Br1,5 млн для протестующих в Беларуси. Более 750 человек получили примерно по Br2 тыс. за организацию протестных акций.

Заявлено, что марши пенсионеров были проплачены: супруги Юркевич (фирмы «Юркас», «Дверной лидер») зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей, а на сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет деньги обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами, закупили им для этих целей планшеты.

В числе тех, кто имеет отношение к финансированию протестной деятельности, Лукашенко также назвал владельца компании PandaDoc Микиту Микадо, проживающего в Лос-Анджелесе.

Другой пример, озвученный правителем, деятельность директора компании «Белтяжмаш» Онищенко. В депозитарии этого бизнесмена хранилось 23 кг золота, 15 кг серебра и $1,5 млн. А в квартире руководства компании «Модум – наша косметика» Петренко, Лабковича, Скуратовича при обыске одномоментно было обнаружено более $115 тыс., 7 тыс. евро, Br25 тыс.

Напомним, в ряде фирм, перечисленных правителем, летом прошли обыски . Руководителей компаний 21vek.bу, «Модум» и «Юркас» поместили в СИЗО КГБ.

Недавно их показали в эфире БТ, где они рассказали о своих «преступлениях».

В последнее время Лукашенко регулярно угрожает предпринимателям: «Мало потом не покажется».